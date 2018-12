Fundo britânico Permira compra Universidade Europeia e IPAM

A Laureate Education, Inc., maior rede de ensino superior privada do mundo, e o private equity britânico Permira fecharam na passada quarta-feira o acordo de compra-venda referente às cinco instituições detidas pelos norte-americanos na Península Ibérica.

O pacote comprado pelo fundo inclui as unidades do Laureate em Portugal – Universidade Europeia e Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM) – e as três instituições em Espanha: Universidad Europea de Madrid (UEM), Universidad Europea de Valencia (UEV), Universidad Europea de Canarias (UEC).

A transação soma 871 milhões de dólares, o equivalente a 770 milhões de euros, revelam as partes em comunicado conjunto, estando sujeito à aprovação pelas entidades reguladoras. O processo deverá estar concluída no primeiro semestre de 2019, adiantam.

Do lado da Laureate, a operação foi assessorada pelo banco Goldman Sachs e juridicamente pela Allen & Overy. Por seu turno, a Linklaters atuou como consultora jurídica do Permira e o Barclays como consultor financeiro.

Presente em 20 países com mais de 55 instituições de ensino e um milhão de estudantes, a Laureate International Universities é a maior rede mundial de ensino privado universitária. Em agosto, o CEO Eilif Serck-Hanssen tinha anunciado o propósito do grupo de desinvestir na Europa e centrar-se nas regiões mas rentáveis, conforme o Jornal Económico noticiou. “Após a saída bem-sucedida das regiões-alvo, o grupo centrará as suas operações no Brasil, Chile, México e Peru, juntamente com as instituições educacionais que juntam formação presencial e online nos Estados Unidos e na Austrália.”