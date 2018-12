Fundos comunitários reforçados em 23 milhões de euros na Madeira

O conselho de governo decidiu aprovar uma reprogramação do programa operacional, que reforça as verbas do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) em 12 milhões de euros para a competitividade das empresas, e no Fundo Social Europeu (FSE) em 11 milhões de euros, para as áreas da educação e da aprendizagem ao longo da vida.

Foi ainda aprovado a celebração de nove acordos de cooperação, entre a Segurança Social da Madeira, e as entidades que fazem parte do Programa de Emergência Alimentar na Região Autónoma da Madeira, no valor de 178 mil euros, com o intuito de auxiliar nas despesas de funcionamento para o primeiro trimestre de 2019.

Este auxílio pretende ainda garantir o acesso a refeições gratuitas, por parte das famílias mais carenciadas, ou então a comparticipar na aquisição de géneros alimentares através de vales ou cartões.