Fundos europeus. António Costa saúda Itália pela aprovação da decisão de recursos próprios

O primeiro-ministro português saudou esta terça-feira a Itália pela ratificação da decisão sobre recursos próprios da União Europeia (UE), um passo que – quando completado pelos restantes Estados-membros – permite que Bruxelas avance para a emissão de dívida e desbloqueie os fundos para apoiar os 27 países.

“Prossegue o processo de ratificação da decisão relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia. Saúdo desta feita a ratificação pela Itália e renovo o apelo a uma rápida ratificação pelos demais Estados-membros”, escreveu António Costa, na rede social Twitter.

A decisão dos recursos próprios da União Europeia tem de ser aprovada pelos parlamentos de todos os Estados-membros para a implementação do fundo de recuperação europeu, de 750 mil milhões de euros (Next Generation EU). Portugal é um dos países que já deu ‘luz verde’ à resolução que permite pôr em marcha o Plano de Recuperação e Resiliência.

Na lista constam ainda estados como França, Eslovénia, Bulgária, Chipre e Croácia. O apelo à rápida aprovação, por parte dos respetivos parlamentos dos países da UE tem sido feito por diversas vezes tanto por António Costa como pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Itália prepara apoios extraordinários ao emprego

O governo italiano está ainda a planear alocar cerca de 10 mil milhões de euros para alargar os apoios ao mercado de trabalho, segundo avança a “Bloomberg”. O novo plano para salvar empregos no país fará parte de um pacote de 32 mil milhões de euros que deverá estar pronto ainda esta semana.

Este será o primeiro plano para responder à crise elaborado por Mario Draghi e, de acordo com as fontes da agência financeira, os fundos serão utilizados para estender os entraves às proibições de despedimentos no sector dos serviços pelo menos até o final do ano e para financiar outras medidas, entre as quais licenças temporárias de trabalho.