Fundos europeus de sobre custos da ultraperiferia não estão a ser usados, diz Rui Barreto

O líder do CDS-Madeira, Rui Barreto, afirmou esta sexta-feira, em Santa Cruz, que os “fundos europeus para colmatar os sobre custos da ultraperiferia” não estão a ser usados. O democrata-cristão fala particularmente do apoio à produção regional e aos custos com os transportes.

“Aprendamos com os melhores. O governo de Canárias tem fundos europeus para apoiar a 100% a exportação de produtos regionais até ao continente europeu, sejam produtos agrícolas, pesca ou artesanato”, comparou Rui Barreto.

O líder do CDS-Madeira considerou, assim, que há um longo caminho a percorrer no aperfeiçoamento do estatuto da ultraperiferia e assumiu que o seu partido vai empenhar-se em Bruxelas na defesa do princípio da coesão territorial.

Rui Barreto considera necessário canalizar fundos europeus para a mobilidade, nomeadamente uma linha ferry de passageiros e carga entre a Madeira e o continente, acrescentando que os custos desta operação devem ser tipartidos, com verbas da Região, República, “pelo princípio da continuidade territorial”, e com verbas da União Europeia, “pelo princípio da ultraperiferia”.

Neste sentido, o líder do CDS-Madeira considera fundamental “adequar os fundos à defesa dos produtos regionais, colocá-los num grande centro de consumo como é o continente português e a partir daí difundi-los, apoiando a produção regional e os produtores, incentivando-os a produzir mais”. Rui Barreto diz assim que deste modo gerar-se-á mais produção, riqueza e emprego, já que considera que os fundos da agricultura não estão a chegar aos agricultores e que a Madeira tem desperdiçado verbas para esta área.