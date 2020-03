Fundos pensões somaram 42 biliões de euros nos maiores mercados. Em Portugal ascendiam a 22 mil milhões de euros

No ano passado, 22 maiores mercados de fundos de pensões do mundo somaram cerca de 46,7 biliões de dólares (41,99 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual), segundo estudo global de ativos de pensões do Instituto Thinking Ahead da Willis Towers Watson, uma consultora com presença global, devido a recuperação de 15%. Em 2018, o valor dos ativos instituticionais dos fundos de pensões destes mercados tinha caído 3,3%.

A recuperação foi em parte impulsionada por ganhos nos mercados de ações registados em 2019, de acordo com o estudo Global Pension Assets Study. A liderar os ganhos estiveram os fundos de pensões do México, com ganhos de 22,2%, do Canadá, que valorizaram 18,9% e dos Estados Unidos, que subiram 17,8%.

Existe uma grande concentração do valor agredado dos ativos geridos nos 22 maiores mercados de fundos pensões. Destes mercados, sete gerem ativos com um valor conjunto de 38,6 mil milhões (92%), onde se incluem a Austrália, o Canadá, os Estados Unidos, o Japão, Holanda, o Reino Unido e o Suíça. O mercado norte-americano de fundo de pensões é o maior do mundo, gerindo 20 biliões milhões de euros, o que corresponde a 62% do total. Seguem-se o Reino Unido, com 3,1 biliões (7,4% do total), e o Japão com três biliões (7,2% do total).

Estes valores contrastam com o mercado nacional. Segundo os dados da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), em 2019 o mercado português ultrapassou os 21,8 mil milhões de euros, traduzindo um acréscimo de 12,1% face ao final de 2018, e próximo do valor ativos sob gestão registado em 2009.

Desde 2011 – ano em que o valor dos ativos sob gestão pelos fundos de pensões em Portugal atingiu o mínimo dos últimos doze anos, com menos de 15,5 mil milhões de euros – tem-se registado uma tendência de crescimento dos montantes geridos, à exceção de uma quebra de 1,9% registada em 2018.