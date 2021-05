Na obra “O investidor inteligente”, escrita por Benjamin Graham e publicada pela primeira vez em 1949, o autor, que foi também o investidor mais bem sucedido dos Estados Unidos da América entre as décadas de 50 e 70, relata qual a forma correta de nos posicionarmos em relação aos nossos investimentos. Explica também quais os hábitos que necessitamos de construir e manter para que, no futuro, as opções tomadas tragam rendimentos. Um livro que inspirou, por exemplo, Warren Buffet, o sexto classificado na lista dos mais ricos do mundo, segundo a revista “Forbes”.

Buffet chegou a admitir que o livro, que preconiza a chamada filosofia do investimento em valor, moldou toda a sua forma de pensar e ditou o sucesso da sua carreira como investidor. No futebol, como em qualquer outra atividade, o investimento está sempre presente e deve ser feito de forma inteligente. Será o Sporting de Braga, por esta altura, um fiel exemplo de como investir com inteligência permite retirar dividendos? A conquista da Taça de Portugal diante do Benfica, que fez um dos maiores investimentos da sua história, a rondar os 100 milhões de euros, foi o corolário duma época bem conseguida.

