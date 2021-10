Futebolista e empresário. Andrés Iniesta faz sucesso dentro e fora dos relvados

Após terminar uma carreira de 22 anos no FC Barcelona, ​​em 2018 o espanhol mudou-se para o Japão onde assinou um contrato de dois anos com o Vissel Kobe – clube que representa desde então e continuará a representar durante mais alguns anos. Em abril, Andrés Iniesta completou 37 anos e renovou o contrato com o clube japonês onde vai auferir 25,5 milhões de euros ao ano, até 2023.

Segundo a “Forbes” o contrato que tem no futebol representou 90% da sua faturação total em 2021. O restante vem de patrocínios com marcas como a Asics ou a Nissan, ambas japonesas, mas também dos seus negócios além do futebol. No total, a Forbes avalia a fortuna de Iniesta em 29,83 milhões de euros, o que o coloca na sétima posição na lista dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo.

A sua presença no Japão serviu de trampolim para a sua marca pessoal e para os seus negócios. Ele é a imagem principal da Rakuten – empresa criada por Hiroshi Mikitani que é também presidente da Vissel Kobe e sócio de Gerard Piqué, antigo companheiro de Iniesta no FC Barcelona. A relação com Mikitani ajudou o futebolista espanhol a abrir uma nova avenida comercial para um dos seus negócios mais famosos: Bodegas Iniesta, empresa de vinhos cujas contas não são de informação pública, por se tratar de uma Sociedade Civil.

No seu contrato com o clube japonês, Mikitani concorda em assumir parte da produção de vinhos das vinícolas do espanhol, o que significa impulso para o grande negócio familiar do jogador. Os vinhos de origem espanhola têm sido bem recebidos no Japão e estão a ser comercializados com “grande valor”, diz a “Forbes”. Tanto que, em março de 2021, o seu vinho ‘Corazón Loco Selección’ foi premiado com a dupla medalha de ouro, uma das maiores distinções no ‘SAKURA Japan Women’s Wine Awards’.

A juntar a este negócio, está também a Maresyterey, empresa familiar que fundou no final de 2001 para desenvolver atividades imobiliárias. Segundo os últimos dados disponibilizados pelo Registo Mercantil espanhol, em 2018, a empresa tinha um património de 36,6 milhões de euros e um volume de negócios de 9,7 milhões de euros.

Além disso, o seu lado empreendedor esteve sempre em evidência. Após ser a imagem da Nike durante grande parte da carreira, decidiu assinar com a Asics, após a chegaga ao Japão. Logo depois, decidiu lançar a Mikakus, a sua marca própria de ténis em conjunto com a sua esposa, Anna Ortiz.

“Durante anos tive a intenção de fazer alguma coisa relacionado com ténis. Surgiu o Mikakus, a empresa consolidou-se, a Anna juntou-se à equipa e trabalhamos juntos ao nível de imagem e ela também no departamento de criação dos produtos. Por enquanto eu não desenho”, confessou Iniesta à revista “Vanity Fair”. A Mikakus, marca que pertencente à Pukmal Items Limited Company, encerrou o ano fiscal de 2019 com um volume de negócios de 580,7 mil euros.