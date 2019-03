Gabinete de Tiago Brandão Rodrigues gastou 23 mil euros em mesa e cadeiras

O gabinete do ministro da Educação adquiriu uma mesa de reuniões e 22 cadeiras pelo valor de 23.300,13 euros (18.943,20 euros acrescidos de IVA). O contrato de compra, feita por ajuste direto à Fluxograma – Equipamentos e Organização de Empresas, foi divulgado no portal Base, pode ler-se na última edição do Jornal Económico (acesso pago), esta sexta-feira nas bancas.

Em causa está “uma mesa de reuniões retangular, Modelo ONO, com tampo em madeira natural de 20 milímetros, estrutura lacada a preto com topos em pele”, com 6,4 metros de comprimento, 1,2 metros de largura e 75 centímetros de altura, bem como “22 cadeiras de Modelo NI, com costas médias, assentos estofados e revestidos a pele, base e braços cromados, basculante e com elevação a gás”.

Contactada pelo semanário, fonte oficial deste ministério disse que, devido à mudança de instalações iniciada em 2018, quando Tiago Brandão Rodrigues trocou o edifício da Avenida 5 de Outubro por um imóvel na Avenida Infante Santo, na zona ribeirinha da capital, tornou-se necessário fazer despesas em mobiliário.