Gabriel Couto ganha adjudicação do Pine Village Resort

A construtora Gabriel Couto foi a empresa selecionada pelo grupo Quinta do Escarpão, Golfe e Animação, Atividades Turísticas, para arrancar com o futuro complexo turístico Pine Village Resort, reforçando, desta forma, a sua posição como uma empresa construtora de referência na região do Algarve, refere a empresa em comunicado.

O novo complexo turístico ficará localizado num vale de 320 mil metros quadrados a cinco minutos dos centros de Albufeira e de Vilamoura, e a curta distância das principais praias do concelho. O futuro resort turístico terá cerca de 50 mil metros quadrados de construção, com um total de 352 habitações e 1.322 camas, distribuídas entre 83 ‘villas’ V3, 28 T0, 98 T1 e 143 T2.

Da primeira fase do projeto deste complexo turístico adjudicado à Gabriel Couto fazem parte a execução de um conjunto de demolições de algumas construções existentes, seguidas da construção de todas as infraestruturas necessárias ao novo empreendimento a edificar, “desde os sistemas de drenagem de águas pluviais e residuais, redes de abastecimento de água, rega e gás, infraestruturas elétricas, iluminação pública e telecomunicações, assim como, acessos pedestres, rede viária e zonas verdes”.

Após a conclusão desta primeira fase relativa à infraestruturação do empreendimento, “seguir-se-á a construção de todas as edificações previstas para este novo resort turístico, a qual será faseada e dividida em duas fases distintas, e que contempla a construção de um conjunto de ‘villas’ de diferentes tipologias e conceitos arquitetónicos, um ‘Wellness Hotel & Resort’, que integra uma clínica de bem-estar e outras instalações de apoio, que permitirão aos futuros proprietários e hóspedes poderem experimentar e usufruir, de um conjunto de tratamentos e atividades de bem-estar e rejuvenescimento”.

Está ainda prevista a construção de um aparthotel constituído por 124 apartamentos, assim como um conjunto de outros apartamentos turísticos com diferentes tipologias. Este novo complexo turístico estará dotado também por um conjunto de equipamentos e infraestruturas específicas destinadas à prática de desporto e atividades de lazer, dispondo de um centro de equitação, campos de futebol e de vários campos de ténis.

Está também prevista a implantação de uma área comercial de apoio a todo o empreendimento, com a construção de um edifício com dois pisos e cerca de 1.617 m2 de área construída acima do solo, composto por zonas comerciais e de restauração.

A comemorar os 70 anos de existência, após a construção de diversas unidades hoteleiras nestes últimos anos, “a Gabriel Couto considera a adjudicação desta empreitada, um grande motivo de orgulho e que vem demonstrar de forma inequívoca a confiança que os investidores privados, nacionais e estrangeiros, têm vindo a depositar na competência técnica e na qualidade do trabalho desenvolvido”, como salienta Carlos Couto, CEO da construtora minhota, que ocupa o 13º lugar no ranking do setor.