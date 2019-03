Galeria Marca de Água assinala Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

A Galeria Marca de Água assinala o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com visita orientada por Guareta Coromoto, à sua exposição do “Traço à cor”. A visita está marcada para dia 11 de abril, às 15h, e intitula-se “A paisagem madeirense no discurso da pintura contemporânea”, que aborda a especificidade da representação do natural e da paisagem na pintura contemporânea.

A atividade está integrada no Programa Oficial do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se assinala a 18 de abril, e conta com o apoio para divulgação da Direção Geral do património Cultural, do Ministério da Cultura.

Uma nota da Galeria Marca de Água diz que a pintura desta artista “além de abordar múltiplas referências à história da pintura e ao conflito entre a expressão figurativa e a abstração, dá relevo a temas da prática vinícola, da etnografia, da ruralidade e da contemplação da paisagem madeirense, acentuando a pertinência de integrar a programação nacional do ano em que se assinala a importância do Património e paisagem rural”.

A artista tem também visita guiada marcada para dia 28 de março, também às 15h, e uma oficina criativa dirigida ao público info-juvenil, a 9 de abril no mesmo horário.

A Galeria destaca a “elevada afluência” de público, sendo que conta já com mais de 7 centenas de visitantes.

As visitas a esta exposição estão abertas até dia 11 de abril, com entrada livre.

Até 2020 estão programadas 11 exposições e a Galeria diz que já está a ser ultimada a programação para o ano de 2021.