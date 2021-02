Galp e BCP ajudam PSI-20 a acompanhar ganhos das congéneres europeias

Os principais índices bolsistas encerraram a sessão desta segunda-feira em alta depois das declarações da secretária do tesouro norte-americano, de que os Estados Unidos podem regressar ao pleno emprego em 2022 caso se prolonguem os estímulos e a previsão da presidente do Banco Comercial Europeu (BCE), de que a recuperação da zona euro deverá acelerar no verão animam.

Por cá, o PSI-20 valorizou 0,27% para 4.854,49 pontos com a Altri a liderar os ganhos (+3,87% para 5,32 euros). Entre os pesos pesados, a Galp subiu 2,57% para 8,54 euros enquanto que o BCP ganhou 1,14% para 12,42 cêntimos. A Semapa cresceu 2,70% para 9,14 euros durante a sessão de hoje, em linha com a Novabse que saltou 2,65% para 3,490 euros e a Corticeira Amorim que valorizou 2,21% para 11,08 euros.

Em sentido inverso, a EDP e EDP Renováveis caem mais de 1% para 5,07 e 22,95 euros respetivamente. A Ren também encerrou em baixa, tendo perdido 0,43% para 2,340 euros.

“No seio empresarial de destacar as valorizações de empresas ligadas às criptomoedas, como a Marathon Patent Group, Riot Blockchain e Argo Blockchain, após noticias de que a Tesla adquiriu 1,5 mil milhões de dólares em Bitcoin, com o CEO da fabricante elétrica a mostrar abertura para aceitar a moeda virtual na compra dos veículos da marca”, escreve Ramiro Loureiro, analista de mercados do BCP investment baking.

Na vizinha Espanha, o IBEX 35 encerrou em alta ligeira (+0,05% para 8.219,00 pontos), com o Santader entre os maiores ganhos, enquanto que o CAC 40 saltou 0,47% para 5.686,03 pontos e o FTSE 100 0,49% para 6.521,30 pontos.

Em Frankfurt, o DAX sobe 0,02% para 14.059,91 pontos, depois de ter sido revelado que a produção industrial na Alemanha estagnou, enquanto em Espanha teve um crescimento acima do esperado no último mês de 2020.