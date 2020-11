Galp e BCP castigam PSI-20. Praças europeias acompanham no ‘vermelho’

Os principais índices bolsistas prosseguem a manhã desta quinta-feira a negociar no ‘vermelho’ face à evolução da pandemia que se vem agravar um pouco por todo o mundo. Apesar das notícias da eficácia de 95% da vacina da Moderna e da Pfizer/BioNTech e ainda a confirmação da Universidade de Oxford de que a vacina que está a desenvolver com a AstraZeneca produziu fortes respostas imunológicas em adultos mais velhos, como um estudo indica, os investidores mantêm a tendência em baixa.

Por cá, o PSI-20 cai 0,71% para 4.386,15 pontos, embora a EDP Renováveis suba 1,29% para 17,30 euros e a EDP valorize 0,36% para 4,47 euros.

A Galp lidera as perdas, recuando 2,60% para 8,76 euros, seguindo-lhe o tombo de de 2,03% para 0,1116 cêntimos do BCP. A Mota-Engil também regista uma desvalorização expressiva, perdendo 3,41% para 1,360 euros.

As bolsas do Velho Continente acompanham em baixa, com a queda mais substancial a acontecer em Frankfurt, no DAX (-0,94% para 13.078,15 pontos) e depois no Euro Stoxx 50 (-0,88% para 3.451,44 pontos).

Na vizinha Espanha, o IBEX 35 perde 0,72% para 7.924,00 pontos, negociando em linha com o índice em Paris, o CAC 40, que recua 0,76% para 5.469,36 pontos. Em Londres, o FTSE 100 cai 0,80% para 6.333,92 pontos.