Galp e EDP impulsionam bolsa portuguesa que acompanha otimismo das congéneres europeias

O principal índice bolsista português (PSI 20) soma 0,33%, para 5.406,77 pontos, em linha com as principais praças europeias esta quarta-feira, 19 de fevereiro. Na bolsa portuguesa, nove empresas cotadas valorizam e nove desvalorizam.

“O curso da bolsa nacional deverá continuar a ser desenhado pela envolvente externa, sobretudo se se considerar que hoje será o único dia, de uma semana intensa, em que não serão publicadas contas trimestrais.”, apontam os analistas do BPI.

O PSI 20 avança impulsionado pelo setor energético, quando a Galp soma 1,35%, para 14,30 euros, e a EDP Renováveis ganha 0,31%, para 12,98 euros. Ainda no setor da energia a REN valoriza 0,36%, para 2,78 euros.

A banca, o setor postal e as telecomunicações também contribuem para os ganhos da bolsa nacional: o Banco Comercial Português (BCP) negoceia em alta, somando 0,10% para 0,19 euros; os CTT ganham 0,79%, para 2,82 euros; e a NOS avança 1,10%, para 4,42 euros.

Em terreno negativo negoceiam destacadas as cotadas do grupo Sonae, a EDP e a Ramada.

Nas restantes principais praças europeias, o sentimento é positivo, apesar de existir “alguma precaução” face ao “report feito pela Morgan Stanley, afirmando que o crescimento económico da China no primeiro trimestre pode abrandar significativamente para 3,5%, se a propagação do novo coronavírus não for contida com rapidez suficiente para que a produção industrial volte aos níveis normais”, segundo o Mtrader do Millennium BCP, Ramiro Loureiro.