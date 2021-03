Galp e petróleo penalizam PSI-20 no arranque da sessão

O principal índice bolsista arrancou a sessão, desta sexta-feira, a cair 0,52% para 4.764,58 pontos, castigado pelas perdas da Galp Energia e BCP. A petrolífera está a cair mais de 2% no arranque da última sessão da semana em Lisboa, depois de o barril de petróleo ter tombado 7% devido ao aumento de casos do novo coronavírus na Europa e à valorização do dólar. Já o BCP desliza 0,85% para 0,1170 pontos.

Na linha vermelha, regista-se também a desvalorização da Ibersol, que cai mais de 6% para 5,28 euros e da Pharol que desliza 1,38% para 0,1140 cêntimos. Já a Navigator cai 0,87% para 2,75 euros.

Em sentido contrário, surgem os CTT que sobem 2,36% para 3,04 euros, depois das notícias de que o Banco CTT e o Novo Banco integram ‘short-list’ de candidatos que passaram à segunda fase do concurso de venda do Eurobic, além de fundos Apollo e J.C. Flowers.

Destaque para a Altri que anunciou esta quinta-feira que prepara a entrada em bolsa do seu negócio de energias renováveis, sob a liderança de Manso Neto, cai 0,83% para 5,99 euros. A desvalorização surge depois da papeleira ter anunciado, ontem, que os lucros caíram 65% para 35 milhões no ano passado.

É no entanto a Ramada que lidera os ganhos, subindo mais de 7% para 5,30 euros, seguindo-lhe a Sonae que valoriza 3,60% para 0,7480 cêntimos.

Entre as energéticas, a REN negoceia a ganhar 1,07% para 2,365 euros enquanto que a EDP Renováveis sobe 0,58% para 17,28 euros e a EDP acompanha, crescendo 0,54% para 4,81 euros.