Galp Gás compra 58% da Tagusgás e BCP assessora

O prazo para os Lesados do Banif apresentarem as suas Reclamações à Comissão de Peritos da Ordem dos Advogados é de 30 dias (a contar a partir do dia 22 Abril) e abrange um universo de pessoas calculado entre 2.000 e 3.000 pessoas situadas em Portugal Continental, Regiões Autónomas da Madeira e Açores e Comunidades Portuguesas da África do Sul, Venezuela e Costa Leste do EUA.