A capitalização bolsista da Galp perdeu 5,73 mil milhões de euros entre 8 de janeiro e 12 de março de 2020, por efeito da queda da cotação deste título na bolsa, que passou, respetivamente, de 15,6 para 8,69 euros por ação. A 8 de janeiro a Galp tinha uma capitalização bolsista de 12,93 mil milhões de euros, mas esta quinta-feira, 12 de março o seu valor de mercado ficou-se pelos 7,20 mil milhões de euros. Este foi o comportamento da ação da Galp durante os meses de propagação mundial da epidemia de coronavírus – até à declaração de pandemia pelo Covid-19, assumida pela Organização Mundial de Saúde.

Há diversos indicadores que podem explicar a redução do valor da Galp em bolsa, mas os especialistas nas empresas do sector – contactados pelo Jornal Económico – consideram que o mais relevante é o que monitoriza a cotação internacional do petróleo, em particular a cotação do Brent do mar do norte.

Nos dois últimos meses, a cotação do petróleo refletiu o abrandamento da atividade económica mundial, com especial incidência no consumo de combustíveis pelos transportes aéreo e marítimo (sobretudo ao nível dos cruzeiros turísticos). Assim, entre 8 de janeiro e 12 de março de 2020, a cotação dos futuros de Brent caiu 32,78 dólares por barril, passando, respetivamente, de 65,44 para 32,66 dólares por barril.

