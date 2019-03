Galp pagou ao Estado 188 milhões de euros em 10 anos

No ano passado, a Galp Energia pagou ao Estado, através da Parpública, 35,6 milhões de euros em dividendos. Só na última década, entre 2010 e 2018, a empresa entregou 188 milhões de euros, revela o “Público” na edição desta terça-feira (12 de março).

Os cerca de 36 milhões de euros referentes a 2018 – que incluem o pagamento antecipado de um dividendo de 0,275 euros por ação em setembro e correspondem a mais 17% em termos homólogos – constarão do relatório e contas que a Parpública irá apresentar em breve, segundo o diário.

Fonte oficial da empresa pública refere ao jornal que, “dada a política de atribuição de dividendos da Galp, que contempla a antecipação do pagamento de parte do dividendo anual no próprio exercício, o valor reconhecido nas contas da Parpública não coincide com o valor anual do dividendo aprovado” pela assembleia geral da Galp referente a cada exercício.

De acordo com a mesma publicação, esse aumento de 17% tem que ver com a subida do valor por título a pagar por parte da petrolífera liderada por Carlos Nuno Gomes da Silva, na qual o Estado detém 7,48%.