Galp patrocina Rock in Rio em 2020 e 2022

A Galp vai ser a patrocinadora principal das próximas duas edições do Rock in Rio em Lisboa. O acordo válido para as edições do festival agendadas para 2020 e 2022 foi divulgado esta quinta-feira, no Pátio da Galé, em Lisboa, durante um evento que lançou as comemorações do 15.º aniversário do Rock in Rio em Portugal, revelou a Galp.

Além de patrocinar as próximas duas edições do Rock in Rio e de assegurar o naming do palco Music Valley neste festival, a Galp irá associar-se aos vários eventos do “Celebration Year”, que assinalarão já em 2019 os 15 anos da edição portuguesa do Rock in Rio.

Num dos pontos altos do calendário do “Celebration Year”, a Galp e o Rock in Rio vão ‘tirar’ a música do vale do Parque da Bela Vista e dar-lhe asas intercontinentais, promovendo já nos próximos meses as Galp Music Valley Sessions, um intercâmbio musical entre artistas portugueses e brasileiros.

Assim, ao longo de abril e maio, a cada duas semanas, artistas portugueses que passaram pela última edição do Rock in Rio-Lisboa recebem na capital portuguesa artistas brasileiros para um showcaseinédito – que irá decorrer durante o pôr do sol –, para um grupo restrito de convidados. A primeira sessão tem lugar no dia 11 de abril, com os portugueses Capitão Fausto a receberem os brasileiros O Terno. No dia 30 de abril, Blaya apresenta-se com Dream Team do Passinho. No dia 23 de maio, Agir recebe Rael e a 28 de maio é a vez de Carolina Deslandes atuar ao lado de Melim.

Em Setembro de 2019, na edição brasileira do Rock in Rio, os mesmos encontros poderão ser vistos no Palco Sunset do Rock in Rio, no Rio de Janeiro.

“Estes encontros entre artistas portugueses e brasileiros representam também parte do espírito que levou a Galp a associar-se ao Rock in Rio. No fundo, esta é uma parceria entre duas marcas líderes que os portugueses acarinham e que se sentem em casa, com as suas atividades, tanto em Portugal como no Brasil”, resume a Diretora de Marketing e Comunicação da Galp, Joana Garoupa. “As famílias portugueses sabem que podem contar com a energia da Galp paraviver, trabalhar, viajar… mas também para se divertirem e celebrarem. E nós queremos estar com elas em todos esses momentos. E lá estaremos, agora também no Rock in Rio, para partilhar com eles a boa energia deste festival”.

Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio, saudou a parceria com a energética portuguesa, assumindo que “a Galp chega ao Rock in Rio pisando no acelerador”. “Pela primeira vez, um patrocinador em Portugal assume o compromisso de quatro anos de investimento na música e no entretenimento. Além disso, reforça a aposta na música portuguesa junto com o Rock in Rio, levando a maior comitiva de artistas que o evento no Rio de Janeiro jamais recebeu”.

Com esta associação ao Rock in Rio, a Galp dá assim um novo passo na sua estratégia de posicionamento no território da música, onde está já presente com o patrocínio aos festivais Músicas do Mundo, em Sines, e Galp Beach Party, em Matosinhos. A edição de 2020 do Rock in Rio em Lisboa decorrerá no Parque da Bela Vista entre os dias 20 e 28 de junho.