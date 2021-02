Garajau, modelo de “Urbanismo dos 15 minutos”

Nunca o urbanismo foi tão pensado e planeado nestas últimas décadas, como no momento presente.

Este é um estágio de restrição para toda a humanidade, encontrando-nos a viver já há quase um ano sob esta grande pandemia, e debaixo desta nova realidade de vivermos confinados.

Dessa forma, urbanistas por todo o mundo têm dissertado através de várias publicações e artigos, acerca de um novo modelo de cidade que vários territórios e regiões estão a adotar e a aplicar, a chamada “cidade 15 minutos”.

Então o que é esta cidade ou localidade denominada de “15 minutos”? São todos os territórios que, estando os residentes em teletrabalho ou confinados, têm ainda assim acesso a todos os serviços básicos que necessitam num raio de 15 minutos, seja a pé ou até de bicicleta.

Nesse sentido, e como exemplo deste tipo de urbanismo, ressalvo neste breve artigo, a localidade do Garajau, no concelho de Santa Cruz, aqui na nossa Madeira, que sem dúvida pode constituir-se como um “study case” no que diz respeito a este tipo de urbanismo, pois é garantido que num raio de 15 minutos os seus habitantes usufruem de todos os serviços essenciais, sejam de grandes superfícies comerciais, seja de pequeno comércio, como padarias, frutarias, lavandarias, restaurantes e takeaway.

O Garajau sim, é um excelente exemplo de modelo de “urbanismo de 15 minutos” que pode ser encontrado e fruído na Região Autónoma da Madeira, objeto de décadas de escolhas políticas e urbanísticas. É pertinente acrescentar que a zona é ainda dotada de arruamentos e espaços verdes, dimensionados para caminhadas higiénicas ou para passear o cão destacando-se, claro, o magnífico “Cristo Rei do Garajau” , com um excelente miradouro que convida a meditar e contemplar.

Por fim, importa concluir que nada será igual depois desta pandemia, e isso aplica-se também às cidades. Tudo se irá certamente modificar.

Votos de muita saúde e esperança para todos.