Gasolina a caminho do maior aumento em nove meses

O preço dos combustíveis volta a encarecer na próxima semana. “A evolução das cotações em euros aponta para um aumento dos preços de até três cêntimos por litro na gasolina e de 0,5 cêntimos por litro na gasóleo”, adiantou fonte do setor ao Jornal Económico. Os aumentos vão sentir-se tanto nas bombas das principais gasolineiras como nos postos dos hipermercados.

Esta é a oitava semana consecutiva de aumentos para a gasolina, que passará a custar o mesmo que no início de novembro do ano passado, segundo dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os mesmos dados mostram que na primeira semana de janeiro de 2019, o gasóleo era comercializado a 1,341 euros por litro e a gasolina a 1,448 por litro, em termos médios.

Atualmente, o preço médio do litro de gasolina 95 em Portugal está nos 1,512 euros. Já o gasóleo vale 1,420 euros. Isto quer dizer que, desde o inicio do ano, e com o aumento estipulado para a próxima semana, o preço da gasolina passará a custar mais 9,4 cêntimos por litro. Já o gasoleo, passará a valer mais 8,4 cêntimos por litro do que em janeiro.

Estes valores podem no entanto variar nos postos de abastecimento, já que o preço fixado na rede tem ainda em conta o nível de concorrência, da oferta e da procura em cada mercado e o nível de custos fixos de cada posto.

[Em atualização]