Gasolina aumenta pela 13ª semana no maior ciclo de subidas em 4 anos

Se tem um carro a gasolina, prepare-se para desembolsar mais uns euros para atestar o depósito do automóvel. É que o preço desse combustível vai manter a tendência de subida na próxima semana, ficando mais caro já a partir de segunda-feira. Para as contas finais ainda faltam as cotações do petróleo desta sexta-feira, mas é já possível antecipar “um aumento dos preços de até 0,5 cêntimos por litro na gasolina”, adiantaram fontes do sector ao Jornal Económico.

Se conduzir um carro a gasóleo, as notícias são mais animadoras. O ‘diesel’ vai desvalorizar pela primeira vez em seis semanas, “com uma descida de até meio cêntimo por litro” nos postos de abastecimento nacionais, segundo as mesmas fontes.

Confirmando-se o agravamento do preço da gasolina, será a 13ª semana consecutiva de subidas para este tipo de combustível – o maior ciclo de ganhos em quatro anos -, que atingirá o valor mais alto dos últimos sete meses. No caso do gasóleo, tratar-se-á do primeiro alívio após cinco semanas consecutivas de aumentos de preços.

Desde janeiro, a gasolina e o gasóleo já aumentaram 14 vezes e desceram apenas duas. A escalada dos preços deve-se, essencialmente, ao aumento dos preços do petróleo nos mercados internacionais. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), especialmente a Arábia Saudita, e a Rússia, aliada externa do cartel, têm desde o início do ano reduzido a produção de crude, elevando os preços. Por seu lado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem pedido reiteradamente à OPEP que suavize os cortes, mas sem sucesso.

Encher depósito já custa mais nove euros do que em janeiro

Na primeira semana de janeiro de 2019 o gasóleo era comercializado nos postos de abastecimento nacionais a 1,341 euros por litro e a gasolina a 1,448 por litro, em termos médios. Atualmente, o preço médio do litro de gasolina 95 em Portugal está nos 1,618 euros. Já o gasóleo custa 1,447 euros, segundo dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Contas feitas, e com as atualizações da próxima semana, o preço da gasolina já custa mais 17,5 cêntimos por litro do que no início do ano. Já o gasóleo vale mais 10 cêntimos por litro do que em janeiro de 2019. Ou seja, quem encher um depósito de 50 litros de gasolina vai pagar quase nove euros mais, em comparação com o início de 2019. No caso do gasóleo, são mais cinco euros por depósito. Estes valores podem, no entanto, variar nos postos de abastecimento, já que o preço fixado na rede tem ainda em conta o nível de concorrência, da oferta e da procura em cada mercado e o nível de custos fixos de cada posto.

Vinte países europeus com gasolina mais barata

O mais recente boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia indica que Portugal tem a oitava gasolina 95 mais cara dos 28 países da União Europeia, 14 cêntimos acima da média europeia e 27 cêntimos mais cara do que em Espanha.

A diferença de preço de Portugal face a Espanha resulta da carga fiscal, já que, sem impostos, o preço da gasolina é mais barato em terras lusas. Sem carga fiscal, cada litro de gasolina 95 em Portugal custaria 62,8 cêntimos, ou seja, seria mais barata do que os 64,6 cêntimos em Espanha.

De acordo com a DGEG, a 29 de abril cada litro de gasolina 95 custava em média 1,59 euros, dos quais 64,3 cêntimos são imposto sobre produtos petrolíferos (ISP) e 29,7 cêntimos de IVA. Ou seja, os impostos têm um peso de 69% no valor de cada litro.