Gestora de património Tressis contrata CEO da gestora de ativos do Novo Banco Espanha

Continua a debandada de quadros do Novo Banco Espanha que está em processo de venda. Desta vez foi o CEO da gestora de ativos Novo Banco Gestión, Enrique Cabanas, que foi fisgado pela Tressis, uma gestora de patrimónios independente com sede em Madrid.

Segundo o Expansión, a Tressis contratou Enrique Cabanas, até então CEO do Novo Banco Gestión, como diretor da sua rede de agentes financeiros.

Esta não é a primeira contratação de quadros de topo da sucursal do Novo Banco em Espanha. Em junho do ano passado, o jornal espanhol “El Confidencial”, noticiava que a filial espanhola do Deutsche Bank contratou três “pesos pesados” do Novo Banco Espanha: Garikoitz Olabera, Fernando Coscollar e Eva María Quintero.

O Deutsche Bank, que é também o assessor financeiro do Novo Banco para a venda da sucursal espanhola, recrutou no Verão parte da equipa de gestão de fortunas para reforçar assim essa sua unidade que antes da crise geria ativos no valor de mais de 2 mil milhões de euros em Espanha.

Já em janeiro deste ano, o Banca March recrutou o diretor comercial do Novo Banco para os seus negócios na Andaluzia. A instituição sediada nas ilhas baleares contratou assim Carlos Carrasco, em pleno processo de venda da sucursal da instituição financeira portuguesa. A imprensa espanhola, citando fontes, avança que Carlos Carrasco poderá levar consigo, no curto prazo, a sua equipa do Novo Banco Espanha.

A operação de venda do Novo Banco Espanha está em fase avançada. O Novo Banco recrutou, para além do Deutsche Bank, também a consultora Alvarez & Marsal, para o apoiar no processo de venda.

As últimas notícias, não confirmadas, davam conta que o Abanca, o Andbank, o Haitong Bank e a Eurocaja Rural disputam a compra de ativos do Novo Banco em Espanha.

No final do ano passado, o Novo Banco concluiu a venda da gestora de ativos espanhola Novo Activos Financieros España (NAFE) à Trea Asset Management, por cerca de 13 milhões de euros.