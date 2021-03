Gigantes da tecnologia fizeram mais de 360 mil milhões de dólares durante pandemia

Os multimilionários das empresas tecnológicas amealharam mais de 360 mil milhões de dólares (301,2 mil milhões de euros) durante a pandemia, que fechou a maior parte dos países a partir de março de 2020, revela o “Business Insider”. Enquanto muitas famílias perdiam os seus empregos e respetivos rendimentos, as fortunas dos milionários continuam a crescer a olhos vistos.

A posição de homem mais rico do mundo foi disputada durante alguns meses entre Jeff Bezos (Amazon) e Elon Musk (Tesla e Space X). O fundador da fabricante de veículos elétricos conseguiu quintuplicar a sua fortuna em 2020, devido às ações da Tesla terem valorizado 547% em ano pandémico.

Ainda assim, e já este ano, Bezos voltou à posição onde se sentia confortável há três anos, anunciando que iria deixar o lugar de diretor-executivo da empresa que fundou em 1994. As compras online da população mundial permitiram que Bezos se agarrasse ao primeiro lugar, com os consumidores a esgotarem o fornecimento de papel higiénico, máscaras cirúrgicas e desinfetante.

A fortuna de Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, atingiu os 100 mil milhões de dólares (83,7 mil milhões de dólares) em agosto do ano passado, juntamente com Musk, enquanto o magnata Warren Buffett se reuniu ao clube restrito este ano, atingido o sagrado valor.

Também Tim Cook, CEO da Apple, se tornou multimilionário em 2020, depois da empresa tecnológica ter atingido uma capitalização de mercado de dois biliões de dólares (1,7 biliões de euros).

As grandes empresas de tecnologia beneficiaram com o teletrabalho, com os consumidores a procurarem ferramentas de comunicação que fossem confiáveis para se manterem em contacto com as respetivas empresas e clientes. A Google verificou um aumento através do Google Classroom, a Microsoft observou um aumento do uso do Microsoft Teams e a plataforma Zoom ganhou notoriedade.

Durante a pandemia, também Larry Ellison, presidente executivo da Oracle, viu o seu património crescer de 59 mil milhões para 90,3 mil milhões de dólares (49,4 mil milhões para 75,5 mil milhões de euros), enquanto Michael Dell, CEO da Dell Technologies, viu a sua fortuna passar de 22,9 mil milhões para 44,4 mil milhões de dólares (19,2 mil milhões para 37,1 mil milhões de euros).