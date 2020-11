Ginásios pedem redução do IVA e benefícios no IRS

A Associação de Clubes de Fitness e Saúde em Portugal (AGAP) enviou uma carta ao primeiro-ministro António Costa onde pede apoios urgentes para o setor, uma vez que tem sofrido bastante com a crise pandémica.

“Esta pandemia veio salientar os fracos hábitos de atividade física dos portugueses a agravar em muito a nossa baixa cultura desportiva, fazendo com que estejamos na cauda da Europa e cada vez mais afastados dos restantes países, sem perspetiva de inversão deste cenário”, escreve José Carlos Reis, presidente da Portugal Activo/AGAP, acrescentando que as metas do Governo, de querer ser um dos 15 países europeus com maio índice de atividade física em 2030, não corresponde com as ajudas ao setor do fitness e do desporto.

“Não descobrimos qualquer medida do Governo que possa ajudar este setor, o qual tem sido, sem dúvida, dos mais prejudicados pela atual situação pandémica. É neste estado de emergência, ou sobrevivência, que propomos já para o Orçamento do Estado para 2021 a adoção de várias medidas para aumentar os índices de atividade física dos portugueses e para salvar este setor”, lê-se na missiva enviada a António Costa.

Entre as medidas mais urgentes e “imprescindíveis no imediato”, José Carlos Reis pede “a redução da taxa de IVA e benefícios fiscais em sede de IRS”. “A redução da taxa de IVA é fundamental para que haja algum oxigénio na operação dos clubes de fitness e saúde, evitando o fechar de portas de muitos destes equipamentos”, indica a AGAP.

A AGAP acredita que em conjunto com apoios mais específicos, a redução do IVA irá permitir “revitalizar o investimento neste setor, tornando-o mais apelativo. Assim, quantos mais clubes de fitness e saúde existirem, mais pessoas teremos a praticar exercício físico” e as metas para 2030 serão correspondidas.

A associação acredita ainda que os benefícios em sede de IRS para quem fizer exercício física ou praticar atividade desportiva num clube de fitness “será uma medida muito motivadora para haver cada vez mais pessoas ativas”. “Trata-se de um sinal determinante do Governo para toda a população, porque assume que a atividade física é promotora de saúde e um bem essencial para a qualidade de vida dos cidadãos”.