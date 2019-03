Glartek consegue investimento de 1,5 milhões de euros e está a recrutar

A startup Glartek, que desenvolve soluções de Realidade Aumentada (RA) para o ramo industrial, fechou a sua primeira ronda de investimento de 1,5 milhões de euros. O montante, arrecado através da EDP Ventures, da H-Capital e da Novabase Capital, permitirá à empresa iniciar um processo de recrutamento e de expansão.

A Glartek pretende agora avançar para outros mercados na Europa – entre os quais a Alemanha, a França e o Reino Unido – e reforçar as equipas presentes nas cidades de Lisboa e Leiria (para as funções de front-end developer, back-end developer, unity developer, iOS developer, Android developer, front-end developer, back-end developer e project manager).

Com esta ronda – por via dos veículos de investimento EDP Cleantech, HCapital New Ideas e Fundo de Capital de Risco Novabase Capital +Inovação -, a tecnológica fundada em 2017 pelas mãos do arquiteto Luís Murcho e do engenheiro Gonçalo Santos renovou, assim, a sua estrutura acionista e passou também a contar com o apoio da incubadora italiana H-Farm.

Atualmente a Glartek está a desenvolver uma plataforma de manutenção industrial através de RA, que visa agilizar o acesso à informação dos diversos equipamentos industriais.

Luís Murcho, cofundador e CEO da Glartek, considera a tecnologia em causa é uma forma de “ampliar as capacidades de qualquer trabalhador dentro do meio industrial, dotando-o da capacidade de ver informação à sua volta e permitindo-lhe perceber de forma muito rápida o que tem de fazer”. Já Luís Manuel, administrador da EDP Ventures, Rui Dias Alves, administrador da HCapital, e María Gil, administradora da Novabase Capital, mostram-se os três confiantes no sucesso da empresa, na qualidade dos seus recursos humanos e na sua capacidade de gestão de ativos industriais.