Glasgow Rangers é o clube com mais títulos domésticos no futebol europeu. Conheça o top 10 que conta com um clube português

Com Steven Gerrard ao leme do Rangers FC, o clube escocês voltou a conquistar mais uma liga escocesa. É a 55ª vez que acontece, ajudando a cimentar o estatuto de clube com mais títulos domésticos da Europa. No Top 10 de clubes com mais títulos estão alguns dos “tubarões” europeus, incluindo um clube português. Conheça os 10 clubes com mais títulos da liga a nível europeu.

10 - Sparta de Praga Desde a temporada 2013/14 que o clube checo não vence a liga. Ainda assim, continua a ser o mais bem-sucedido em termos domésticos, com 33 ligas conquistadas. 9 - Real Madrid FC O recordista de títulos da Liga dos Campeões (13), é também o clube com mais títulos da liga espanhola. No total, o clube da capital contabiliza 34 ligas conquistadas. 8 - Ajax FC Conhecidos pela qualidade da sua formação, e pelas incríveis equipas que daí resultaram, o Ajax FC é o clube holandês mais bem-sucedido a nível doméstico e europeu. Já conquistou 34 títulos da liga holandesa (Eredivisie). 7 - RSC Anderlecht O clube belga, à semelhança do vizinho holandês, é o clube com mais títulos domésticos. No total, o RSC Anderlecht já conquistou 34 títulos da liga belga. 6 - Juventus FC Os nove títulos consecutivos conquistados pelos italianos cimentaram o seu legado numa das ligas com maior reputação da Europa e do mundo. A Juventus FC já venceu 36 títulos da liga italiana. 5 - SL Benfica O SL Benfica é o clube português com mais títulos a nível doméstico. As 'águias' já conquistaram 37 títulos da liga portuguesa. 4 - Olympiacos FC Com influência portuguesa nas últimas décadas, o Olympiacos mantém o dominio no futebol grego. O clube de Piréus já venceu por 45 vezes a liga da Grécia. 3 - Celtic FC Apesar de não ser o clube mais ligas no seu país, é o terceiro da Europa com mais títulos domésticos conquistados. O Celtic FC, de Glasgow, já venceu por 51 vezes a liga escocesa. 2 - Linfield FC (Irlanda do Norte) Apesar de não ser um clube propriamente mediático, é o segundo da Europa com mais títulos domésticos conquistados. A hegemonia do futebol da Irlanda do Norte é indiscutível, com as 53 ligas conquistadas. 1 - Rangers FC O Rangers FC, também conhecido por Glasgow Rangers, tornou-se no clube mais bem-sucedido a nível doméstico da Europa com o título conquistado esta época. Nem a passagem pelo segundo escalão do futebol escocês fez com que o clube perdesse o seu estatuto, tendo já conquistado 55 títulos da liga.