Goldenergy: Carro elétrico com “energia 100% verde”

A alta tecnologia de painéis fotovoltaicos será uma das soluções tecnológicas que a Goldenergy terá para o segmento de clientes da mobilidade elétrica, a quem fornecerá “eletricidade 100% verde”, refere o administrador Miguel Checa. “No segmento da mobilidade elétrica, as soluções tecnológicas são cada vez mais sustentáveis, devido à conjugação de painéis solares utilizáveis para carregar as baterias dos automóveis, permitindo carregamentos com energia 100% verde. No entanto, o grande desenvolvimento tecnológico faz-se no sector das baterias, tal como no software para este segmento, ou no desenvolvimento das smart grid, e igualmente na tecnologia da ‘nuvem’, isto é, na Cloud”, refere o administrador da Goldenergy, Miguel Checa.

Atualmente “o consumidor já tem confiança nas tecnologias das renováveis e na mobilidade elétrica” – comenta –, e “a operação destes serviços também beneficia da imagem credível dos fornecedores, que, devido a essa imagem sólida, poderão gerir a sua rede de clientes cobrando-lhes um fee pelas soluções instaladas em cada casa. Por enquanto, para Portugal, ainda não temos disponível a nossa oferta por pacotes. Mas já temos no nosso grupo startups focadas neste tipo de trabalho”, diz.

Ao todo, o grupo suíço Axpo tem “230 mil clientes em Portugal. Estabilizamos os clientes. No último ano nem sequer investimos mais porque estivemos concentrados na compra de 100% da Douro Gás, e temos maior quota de mercado no segmento do gás, onde temos 12,7% do mercado, com 180 mil clientes, ao passo que na eletricidade somos fracos, porque só temos uma quota de mercado de 2,7% – aqui o crescimento está naturalmente condicionado pelo facto da EDP continuar a deter uma quota de mercado em torno dos 80%”.

Sobre a possibilidade das smart grids gerirem os carregamentos de baterias da mobilidade elétrica e deste segmento da mobilidade poder vir a ter uma rede própria da Goldenergy, Miguel Checa não avança detalhes: “Estamos a estudar as alternativas existentes, pois em Portugal já há uma rede muito forte da Mobi.e”, diz Miguel Checa.