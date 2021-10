Goldenergy entra no mercado dos painéis solares

A Goldenergy, empresa portuguesa comercializadora de eletricidade 100% verde, lançou a Goldenergy Solar, a solução de painéis solares. A empresa liderada por Miguel Checa diz “que pode gerar poupanças que chegam aos 500 euros por ano”.

O investimento médio nos painéis solares da Goldenergy pode ir de 1.299 euros até 4.500 euros, dependendo do número de painéis solares contratados. Um investimento que pode ser recuperado num prazo de cinco a oito anos.

A empresa prevê que no primeiro ano de atividade da solução solar 750 clientes já estejam a usufruir de painéis solares da Goldenergy.

“A solução Goldenergy Solar acaba de ser lançada no mercado, disponibilizando uma ampla gama de potências, de forma a melhor se adaptar às necessidades de consumos dos clientes. A oferta Goldenergy solar é ‘chave-na-mão’, incluindo todo o equipamento e serviços, como os painéis solares fotovoltaicos; os inversores de rede; a estrutura para suporte dos painéis; a comunicação prévia à Direção-Geral de Energia e Geologia e todos os acessórios de ligação necessários”, avança a comercializadora de energia.

“Com o recurso a painéis solares, o cliente da Goldenergy pode agora passar a produzir a eletricidade, reduzir a energia que tem de adquirir e poupar nas taxas de acesso. Se ainda lhe sobrar energia nas horas do dia com mais sol, pode vender este excedente de produção. Isto é o autoconsumo, uma solução amiga do ambiente, que gera poupança e que dá maior tranquilidade nesta altura de subida dos preços nos mercados energéticos”, explica Miguel Checa, CEO da Goldenergy.