Goldman Sachs ‘abandona’ dona do Minipreço em plena OPA

O banco de investimento norte-americano Goldman Sachs reduziu a sua participação na cadeia de supermercados Dia de 5,695% para 0,108%, de acordo com a informação transmitida à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV). Segundo a imprensa espanhola, a venda dos títulos ocorreu na última quinta-feira.

A decisão do Goldman Sachs surge numa altura em que a LetterOne, do magnata russo Mikhail Fridmanm, quer avançar com uma oferta pública de aquisição (OPA) à empresa que detém os supermercados Minipreço em Portugal e a menos de um mês de uma reunião extraordinária de acionistas da retalhista espanhola.

No passado fim-de-semana, conselho de administração da Distribuidora Internacional de Alimentación propôs a Mikkail Fridman, acionista maioritário (29%) da empresa, cancelar a assembleia de acionistas convocada para 20 de março e suspender o aumento de capital em troca de um empréstimo participativo de 100 milhões de euros. O board da dona do Minipreço acredita que um empréstimo de 100 milhões de euros evitaria que a cadeia de supermercados fosse à falência, de acordo com a proposta apresentada pelo órgão máximo da retalhista.

Em causa está o facto de a empresa ter um património líquido negativo de 98,8 milhões de euros e, portanto, estar inserida na situação de dissolução prevista pela Lei das Sociedades de Capital espanhola. Ao “El Economista”, fontes conhecedoras do processo afirmaram que a banca exigirá um concurso de credores no mesmo dia em que a assembleia se realizar.

A 5 de fevereiro, a sociedade de private equity e venture capital LetterOne, detida pelo investidor russo, anunciou que lançou uma OPA sobre 70,09% da cadeia de supermercados de Madrid. Segundo a empresa com sede em Luxemburgo, as ações estarão a 0,67 euros e a OPA terá como objetivo a saída da bolsa e valorizar a retalhista em cerca de 500 milhões de euros. Além da oferta, o fundo controlado por Fridman planeia lançar o que denominou de ‘Plano de Resgate Integral’, com três fases, sendo que a primeira será o lançamento da própria OPA.