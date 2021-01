Goldman Sachs e Bank of America surpreendem nos lucros em plena pandemia

Dois dos grandes bancos norte-americanos – o Goldman Sachs e o Bank Of America – anunciaram os seus resultados do quarto trimestre de 2020 nesta terça-feira e ambos ficaram acima do esperado pelos analistas.

O Goldman Sachs viu os seus resultados do quarto trimestre beneficiarem de receitas acima do esperado das divisões de trading e banca de investimento.

Alimentado pela rápida recuperação dos mercados face ao pico da recessão induzida pela pandemia, o Goldman gerou 44,56 mil milhões de dólares de receita anual, a maior desde 2009, remontando à última vez que o banco enfrentou com sucesso uma crise e as suas consequências. A receita de trading em 2020 atingiu o máximo de 10 anos.

Segundo o gestor da corretora XTB, Henrique Tomé, “o Goldman Sachs conseguiu superar as expectativas dos analistas, já que a empresa registou um lucro de 12,08 dólares por ação (contra os 7,47 dólares por ação esperados)”. “A receita chegou a 11,74 mil milhões de dólares, excedendo a estimativa em cerca de 1,75 mil milhões de dólares (18% mais do que no ano anterior). A receita líquida nos mercados globais atingiu 4,27 mil milhões de dólares no quarto trimestre (uma subida anual de 23%)”, explicou.

O banco de investimento do Goldman registou um novo recorde de 2,61 mil milhões de dólares (+ 27% na comparação anual) na sua receita. “No ano inteiro, a receita líquida do banco atingiu 44,6 mil milhões de dólares, o maior resultado desde 2009”, acrescenta Henrique Tomé da XTB.

O Goldman Sachs Group beneficiou assim de um salto na receita do quarto trimestre, que ajudou o banco a dobrar o lucro. As receitas de banca de investimento aumentaram 27% em relação ao ano anterior, com o trading de ações. A corretagem de ações apresentou um aumento de receita de 40%, compensando as negociações dos títulos de renda fixa que ficaram aquém das estimativas dos analistas. “O Goldman Sachs registou um trimestre muito forte”, escreveu Gerard Cassidy, analista de banco do RBC Capital Markets, numa nota aos clientes divulgada pelos sites internacionais. O banco apresentou “os melhores resultados nos negócios de banco de investimento e mercados”.

Os resultados de trading foram tão fortes que, não só superaram as estimativas dos analistas para ganhos e receitas do quarto trimestre, como mais do que compensaram um ligeiro aumento nas provisões para crédito. O Goldman reforçou em 293 milhões de dólares as suas provisões para perdas com empréstimos durante o último trimestre do ano, aumentando ligeiramente sua proteção contra o potencial aumento de crédito malparado devido à subida dos casos de Covid-19. O acréscimo foi 5% face ao trimestre anterior.

O Goldman Sachs reportou assim um resultado líquido de 4,51 mil milhões de dólares no quarto trimestre de 2020, um salto de 135% em relação a igual período de 2019. O lucro por ação avançou 158%, para 12,08 dólares, bem acima da previsão de analistas.

A receita do banco cresceu 17,9%, para 11,74 mil milhões de dólares, também acima da previsão do mercado, de 9,99 mil milhões de dólares.

Em 2020 como um todo, o lucro líquido do Goldman Sachs foi de 4,751 mil milhões de dólares e a receita 44,5 mil milhões de dólares.

Bank of America: Trading na renda-fixa aquém do esperado no quarto trimestre

O Lucros do Bank of America foram afetados pelas baixas taxas de juro. Mas ainda assim, o banco registou ganhos acima do esperado no quarto trimestre.

Uma queda na receita de juros levou à redução dos lucros do Bank of America Corp, que caiu 22% no quarto trimestre. A receita líquida de juros caiu 16% em relação ao ano anterior para 10,25 mil milhões de dólares, embora tenha subido um pouco em relação ao terceiro trimestre.

O segundo maior banco dos EUA disse na terça-feira que o seu lucro totalizou 5,47 mil milhões de dólares nos últimos três meses do ano, contra 6,99 mil milhões um ano antes.

O lucro líquido de 5,5 mil milhões de dólares, obtido no quarto trimestre de 2020, equivale a 0,59 dólares por ação, superando a previsão de analistas consultados pela FactSet, de 0,55 dólares. O resultado líquido, no entanto, sofreu uma queda em relação ao lucro de cerca de 7 mil milhões de dólares – equivalente a 0,74 dólares por ação – registado em igual período de 2019.

A receita do banco caiu quase 10% na mesma base comparativa, para 20,1 mil milhões de dólares, abaixo da projeção de 20,6 mil milhões de dólares dos analistas.

Em 2020 como um todo, o lucro líquido caiu 35% face ao ano anterior, para 17,9 mil milhões de dólares, enquanto a receita recuou 6%, para 85,5 mil milhões de dólares.