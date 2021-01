Google abre centro em Dublin para combater conteúdos online ofensivos

A Google inaugurou esta quarta-feira, dia 27 de janeiro, um centro em Dublin para lidar com conteúdos online ofensivos, cujo objetivo é aliviar as preocupações regulatórias sobre como a empresa e outros gigantes da tecnologia policiam um problema crescente na internet, segundo a “Reuters”.

As gigantes da tecnologia, como o Google ou o Facebook, têm recebido muitas críticas devido à disseminação de conteúdo ofensivo e prejudicial através das suas plataformas, gerando apelos por mais ações regulamentares.

Os 27 países da União Europeia assumiram a liderança ao propor novas regras para limitar os poderes das tecnológicas, proteger os concorrentes menores e torná-los mais responsáveis ​​pela remoção de conteúdo ofensivo das suas plataformas. As regras propostas devem entrar em vigor nos próximos dois anos.

O Centro de Engenharia de Segurança da Google na sede europeia da empresa em Dublin, terá como principal objetivo o foco na responsabilidade pelos conteúdos autorizados, tornando-se no primeiro centro do mundo para a empresa com esta função, segundo a diretora de confiança e segurança da empresa, Amanda Storey.

“O novo centro de Dublin será um centro regional para especialistas do Google que trabalham para combater a disseminação de conteúdo ilegal e ofensivo num lugar onde podemos partilhar esse trabalho com os legisladores, investigadores e reguladores”, disse Storey.

Acrescenta ainda que “ajudaria a todos a entender o trabalho com sinalizadores de confiança e a maneira como os incidentes são enfrentados”, mas não especificou quantos pessoas seriam contratadas para o novo centro, cuja equipa trabalhará de casa pelo tempo que as restrições resultantes do confinamento exigirem.