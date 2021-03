Google renova arrendamento milionário da sede espanhola com o dono da Zara

A Google Espanha não irá abandonar o conhecido edifício Torres Picasso, em Madrid, pelo menos até 2025. A subsidiária espanhola da gigante tecnológica renovou o contrato de aluguer da sede com a empresa de investimentos do empresário Amancio Ortega, a Pontegadea, que detém o espaço.

A filial da Google paga 2,25 milhões de euros por ano para ocupar três pisos neste arranha-céus, no centro financeiro de Madrid, e assinou um novo contrato de arrendamento de quatro anos – até 31 de dezembro de 2024 – com a empresa do maior acionista da Inditex e um dos homens mais ricos do mundo,

Segundo o jornal espanhol “El Mundo”, o contrato estabelece que a renda será calculada com base no preço de 28 euros por metro quadrado e mês (mais IVA de 21%), sendo que a Google Espanha assinou o primeiro contrato de arrendamento da sede em Madrid em 2006, quando era propriedade da construtora FCC.

Oito anos mais tarde, o contrato foi renovado, até 30 de novembro de 2019, quando já pertencia à firma de Amancio Ortega, depois de a Pontegadea ter comprado as torres em 2011 por 400 milhões de euros.

A Google Espanha, que é utilizada para disponibilizar serviços de marketing e suporte à Irlanda, teve lucros de 25,91 milhões de euros em 2019, após um aumento homólogo de 28,5%. A faturação foi de cerca de 132 milhões de euros nesse ano, mais 26,7% do que em 2018.