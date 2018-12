Hóspedes caem 2,8% mas custos com pessoal aumentam 7,1% na hotelaria da Madeira

Os custos com o pessoal está a ter um aumento de 7,1% na hotelaria da Madeira, de acordo com a Direcção Regional de Estatística (DREM). Esta rubrica representa até setembro 80,3 milhões de euros. Os hóspedes no entanto estão a ter uma quebra de 2,8% uma tendência que abrange ainda as dormidas que caem 2,8%.

A maior parte do custo vai para os hotéis como 58,7 milhões de euros, um aumento de 6,7%. As quintas da Madeira apesar de representarem uma verba de 4,9 milhões são o local, dentro da hotelaria, onde se regista uma maior subida nos custos afectos aos recursos humanos, com uma valorização de 12,5%, até setembro, diz o organismo regional de estatística.

De salientar ainda os hotéis-apartamento que representam 15,3 milhões de euros, em custos com pessoal, e também valorizam 7,3%, face ao período homólogo.

Os apartamentos e os aldeamentos turísticos estão a gastar mais 2,2% e 2,6% com os seus recursos humanos, para os 647 e os 508 mil euros, mas são os local que tem a subida menos significativa.

Com um custo de 115 mil euros com o pessoal as pousadas são as que têm um menor peso financeiro, em termos da hotelaria, mas estão a gastar mais 6,1% com recursos humanos face ao período homólogo.

O aumento de custos com o pessoal vem em contraste com as descidas verificadas tanto em hóspedes como em dormidas na hotelaria da madeira.

O total de hóspedes está a cair 2,8%, para os 1,1 milhões, enquanto que as dormidas quebram 2,8%, para 6,1 milhões. perante isto a hotelaria apresenta uma subida de 2,1% nos proveitos totais, que já estão nos 350 milhões de euros, enquanto que os proveitos de aposentos sobem 2,7% para os 226 milhões de euros.