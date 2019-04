Governo abre linha de financiamento para apoiar compra de táxis elétricos

O Ministério do Ambiente e da Transição Energética lançou na passada sexta-feira, dia 12 de abril, uma linha de financiamento, com uma dotação global de 200 mil euros, para apoiar a compra de táxis elétricos e postos de carregamento, no âmbito dos incentivos à descarbonização e à modernização do setor, através do Fundo para o Serviço Público de Transportes.

De acordo com um comunicado do ministério, “o apoio à aquisição de táxis elétricos inicia-se nos cinco mil euros e pode ascender aos 12.500 euros, consoante a idade da viatura substituída a abater, estando limitado a um veículo por beneficiário”.

Segundo o documento, “os candidatos podem ainda obter um apoio de 100% do custo dos postos de carregamento, até ao montante de dois mil euros por posto”.

O Ministério do Ambiente esclarece ainda que as candidaturas devem ser submetidas através de formulário ‘online’ disponível no ‘site’ oficial do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, onde pode ser consultada toda a informação sobre o aviso.

O processo de candidaturas vai decorrer até 31 de julho de 2019.