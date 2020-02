Governo alemão diz que Tesla pode receber apoio estatal para a fábrica perto de Berlim

O ministro da Economia alemão admite que a Tesla possa obter subsídios estatais do governo federal para o plano da fabricante automóvel norte-americana de estabelecer uma fábrica (gigafactory) na Alemanha. “Nas minhas conversas com Elon Musk, deixei sempre claro que não existem privilégios, mas também não há discriminação”, disse Peter Altmaier em entrevista ao semanário “Welt am Sonntag”.

O governo liderado por Angela Merkel disponibilizou apoio financeiro para fabricar células de baterias de carros elétricos a nível local como forma de criar empregos na indústria. Em declarações à publicação alemã, Peter Altmaier disse que, para se habilitarem a esses apoios do Estado, as empresas precisam de cumprir certos requisitos nas áreas de sustentabilidade e eficiência de baterias.

“Além disso, a Alemanha precisa ser mais do que uma bancada de trabalho estendida. Também é preciso haver investigação e desenvolvimento. Todas as empresas que preencham esses critérios têm a possibilidade de receber auxílio, incluindo a Tesla”, explicou o governante, na mesma entrevista.

Em novembro de 2019, a multinacional norte-americana anunciou que iria construir a sua primeira “gigafábrica” europeia, bem como um centro de design, perto da cidade de Berlim. A empresa de Elon Musk vai produzir baterias e carros (como o Modelo Y) nesse novo espaço, para o qual comprou, há três semanas, um terreno avaliado em 40 milhões de euros.