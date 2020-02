Governo aprova EMIR no Porto Santo para carnaval, páscoa e verão

O conselho de Governo da Madeira aprovou uma equipa da EMIR, constituída por um médico e enfermeiro, para o Porto Santo para a páscoa (9 a 13 de abril), carnaval (20 a 25 de fevereiro), festas de são joão (23 a 29 de junho) e para o verão (12 de julho a 20 de setembro). O gasto atinge os 199 mil euros, onde se inclui as remunerações, os encargos de operacionalidade, as deslocações do pessoal, equipamentos e refeições.

“Uma medida que teve em conta o sucesso assinalável, desde 2015, das missões da EMIR no Porto Santo durante o período estival, pelo que o Governo Regional resolveu estender essa presença: a partir de 2018 também aos períodos da Páscoa e das Festas de São João; em 2019 ao período do Carnaval; em 2020 durante o período de inoperacionalidade do navio Lobo Marinho que assegura as ligações marítimas com a ilha do Porto Santo”, explica o executivo.

O Governo Regional acrescenta que “importa replicar” este modelo com os ajustamentos propostas nos relatórios das missões anteriores, com o intuito de “continuar a proporcionar os melhores e mais adequados procedimentos no âmbito da emergência pré-hospitalar” no Porto Santo.