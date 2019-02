Governo aprova venda do Efisa a grupo financeiro do Bahrein

Depois do parecer favorável da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM ), o Ministério das Finanças aprovou a venda, proposta pela Parvalorem, do Banco Efisa ao grupo com sede no Reino do Bahrein, IIBG Holdings BSC. Este foi a sociedade que comprou ao Novo Banco 90% do capital social do Banco Internacional de Cabo Verde.

A Parvalorem acaba de receber o despacho favorável do Ministério das Finanças para a alienação do Efisa.

Os próximos passos são organizar toda a documentação e respectivos anexos ao contrato e agendar o dia para a assinatura do contrato com os investidores.

Depois os compradores terão de elaborar e entregar toda a documentação exigida pelo Banco de Portugal solicitando a autorização para a compra e para a equipa de gestão que pretendem para o banco.

Após autorização do BdP/BCE dá-se o closing da transação e as ações passarão para o novo dono.

As nossas fontes apontam para que, tendo em contas estes procedimentos, o closing seja feito num prazo mínimo de 6 a 7 meses.

A entrega das propostas vinculativas foi no passado dia 4 de junho.