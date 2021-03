Governo bloqueia adeptos na Fórmula 1 e futebol e condiciona casamentos

O Governo não vai permitir que o Grande Prémio de Fórmula 1 em Portugal, que se realiza de 30 de abril a 2 de maio, tenho público nas bancadas, enquanto o futebol só voltará a ter adeptos nos estádios pelo menos até meados de maio.

Já quanto aos casamentos, baptizados, festas dos santos populares e a abertura dos bares de acordo com a notícia avançada pelo “Expresso“, esta sexta-feira, estes vão ser sujeitos a uma “avaliação de risco, pelas autoridades de saúde locais, para determinação da viabilidade e das condições da sua realização”. Esta avaliação dependerá do estado da pandemia e a decisão ficará na mão das autoridades locais de saúde.

De 15 em 15 dias, a situação epidemiológica será avaliada em Conselho de Ministros e as decisões serão ajustadas em função do cenário. Se a matriz colocar claramente Portugal Continental na zona amarela, o processo de desconfinamento poderá não avançar de acordo com os calendários previstos. Se evoluir para a zona vermelha, “poderá mesmo ter de haver um retrocesso nas medidas”.