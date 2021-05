Governo britânico investe 300 milhões de libras para ter mais postos de carregamento de veículos elétricos

O regulador de energia do Reino Unido anunciou um investimento de 300 milhões de libras (347,5 milhões de euros) para ajudar a triplicar o número de postos de carregamento ultrarrápido para veículos elétricos em todo o país, como parte dos esforços para acelerar a mudança do Reino Unido para energia limpa, avança o “The Guardian”.

O Ofgem usará o dinheiro para construir infraestrutura de apoio a 3.550 novos postos de recarga, incluindo 1.800 locais de recarga ultrarrápida em estações de serviço em autoestradas. Existem atualmente 918 estações de carregamento ultrarrápido em todo o país. O projeto também terá como objetivo apoiar outros 1.750 carregadores “padrão” em vilas e cidades.

O Reino Unido planeia também proibir a venda de novos carros a gasolina e gasóleo a partir de 2030, e descontinuar os veículos híbridos a partir de 2035. No entanto, um relatório divulgado pelo Comité de Contas Públicas da Commons (PAC – sigla em inglês) na semana passada revelou que há desafios significativos para alcançar a meta do governo de mudar todos os carros para modelos com zero emissões esta década, em parte devido à infraestrutura “deficiente”.

“O pagamento apoiará a rápida aceitação de veículos elétricos, o que será vital se o Reino Unido quiser atingir as suas metas de mudança climática”, disse o presidente-executivo do Ofgem, Jonathan Brearley. “Os motoristas precisam de ter a certeza que podem carregar os seus carros rapidamente quando precisarem”, diz.

O CBI, grupo de lobby empresarial, disse que o Reino Unido poderia desbloquear quase 700 mil milhões de libras (811,1 mil milhões de euros) em oportunidades de crescimento comercial até 2030, descarbonizando a economia global e aumentando o comércio à medida que sai da pandemia de Covid-19.

O Ofgem disse que o investimento será realizado durante os dois próximos anos e beneficiará áreas urbanas, incluindo Glasgow, Kirkwall, Warrington, Llandudno, York e Truro. O financiamento também cobrirá áreas rurais, com alguns pontos de recarga destinados aos passageiros em estações de comboio no norte e centro do País de Gales.

Embora o projeto deva ter início em 2023, o Ofgem ainda não definiu um prazo para a sua conclusão. Prevê-se que a instalação e funcionamento dos locais de carregamento, que funcionarão com os novos cabos, sejam licitados. Uma parte do investimento ajudará a aumentar a energia renovável nessas áreas, bem como a transferir mais residências e empresas para aquecimento elétrico.

A ministra dos Transportes britânica, Rachel Maclean, saudou o investimento, dizendo que melhoraria a resiliência da rede de carregamento do Reino Unido. “Com mais de 500 mil carros elétricos nas estradas do Reino Unido, isso ajudará a aumentar ainda mais esse número, à medida que os motoristas continuam a mudar para veículos mais limpos e ecológicos”, disse Maclean.