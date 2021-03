Governo cancela briefing do Conselho de Ministros desta quinta-feira

O habitual briefing do Conselho de Ministros que se realiza às quintas-feiras foi cancelado. O comunicado emitido pelo gabinete da ministra de Estado e da Presidência não revela contudo as razões para esta decisão, sendo que o evento estava marcado para as 13h30.

Esta quinta-feira o Parlamento volta a debater e votar uma nova renovação do estado de emergência, de 1 a 15 de abril, proposta pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que falará depois ao país pelas 20h00.

Recorde-se que a anterior renovação do estado de emergência coincidiu com o anúncio do plano de desconfinamento por parte do Governo a 11 de março, mas o Presidente da República não fez qualquer discurso por voar para Itália e Espanha no dia seguinte, para um encontro com o Papa e com o Rei Filipe VI.

Nas cinco anteriores renovações do estado de emergência autorizadas pela Assembleia da República tiveram os votos a favor do Partido Socialista, Partido Social Democrata, CDS-PP e PAN e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, a abstenção do Bloco de Esquerda e votos contra de PCP, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.

A proibição de circulação entre concelhos em Portugal continental no próximo fim de semana e durante a semana da Páscoa foi antecipada para as 00h00 de sexta-feira, segundo uma declaração de retificação publicada em Diário da República, “é proibida a circulação para fora do concelho do domicílio no período compreendido entre as 20h00 de sexta-feira e as 05h00 de segunda-feira e, diariamente, a partir das 00:00 do dia 26 de março, sem prejuízo das exceções previstas”.