Governo: Comboio de alta velocidade entre Lisboa e Porto pode avançar de “forma faseada”

O Governo avançou hoje que o comboio de alta velocidade entre Lisboa e Porto pode vir a avançar de “forma faseada” de forma a distribuir custos.

“Temos de compatibilizar a visão estratégica com a disponibilidade financeira do país e dos diversos programa que vamos ter ao nosso dispor. Sem megalomania, queremos atingir esse objetivo, diz nos a precaução que podemos fazê-lo de forma faseada”, disse hoje o ministro das Infraestruturas.

“Estamos a falar de um dos investimentos públicos que o país deverá estrategicamente fazer com mais impacto na forma como o território se relaciona e entre as duas principais áreas metropolitanas, seria uma obra, um investimento, game changer [muito importante]”, afirmou Pedro Nuno Santos na conferência de imprensa do Conselho de Ministros.

“Já perdemos muitos anos para conseguir concretizar esse desígnio, conseguir ter uma ligação rápida entre as duas maiores cidades do pais e as duas principais áreas metropolitanas”, segundo o ministro.

A ministra da Presidência disse que este projeto pode vir a integrar o Programa de Estabilidade Económica e Social (PEES) que está a ser ultimado pelo Governo.

“O Governo está a trabalhar nesse programa, na concretização da visão estratégica e em dois instrumentos: quadro financeiro plurianual, os fundos comunitários mais tradicionais, e o próprio PEES que terá de ser entregue até 15 de outubro. Esse trabalho está em curso”, disse Mariana Vieira da Silva no briefing do Conselho de Ministros.