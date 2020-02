Governo convida empresas a apresentarem propostas para pipeline do aeroporto de Lisboa

O Governo convida as empresas a apresentar propostas para a construção e exploração de um oleoduto para abastecer com combustível o aeroporto de Lisboa. Esta infraestrutura vai ser construída entre o parque de combustíveis em Aveiras de Cima e o aeroporto Humberto Delgado.

Parte deste oleoduto vai consistir na adaptação de uma antiga conduta de água da Empresa Portuguesa de Águas Livres (EPAL) para um oleoduto, de forma a permitir o transporte de combustível para aviões (Jet A1).

“Convidam-se todos os interessados a, em querendo, requerer (…) um idêntico pedido de aprovação de traçado, com o objetivo e a finalidade ora publicitada, e a manifestar a sua pretensão de projetarem, construírem e explorarem um oleoduto”, segundo o edital do ministério do Ambiente e da Ação Climática, publicado hoje no jornal Público.

As companhias têm 30 dias a partir de hoje para apresentarem os seus pedidos através do endereço gabinete.maac@maac.gov.pt

O oleoduto vai ser construído até ao primeiro semestre de 2021 e tem um custo previsto de 40 milhões de euros, conforme anunciou em maio de 2019 o ministro do Ambiente no Parlamento.

Notícia em atualização