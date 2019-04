Governo cria grupo de trabalho para comemorações do centenário de Amália Rodrigues

O professor universitário Rui Vieira Nery, promotor da candidatura do fado a património imaterial da Humanidade da UNESCO, foi um dos escolhido pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, para um grupo de trabalho criado para preparar as comemorações oficiais dos 100 anos do nascimento de Amalia Rodrigues, que se assinalam a 1 de julho de 2020. Os restantes elementos são a diretora do Museu do Fado, Sara Pereira, a professora catedrática de Etnomusicologia Salwa Castelo-Branco, e a representante do Ministério da Cultura Rita Jerónimo.

O grupo de trabalho tem de elaborar e apresentar à tutela até 6 de outubro, dia em que decorrem as eleições legislativas, uma proposta de programa oficial das comemorações “de dimensão nacional e internacional”, acompanhada de plano de atividades, cronograma e orçamento.

Outras missões do grupo de trabalho incluem promover a cooperação das entidades nacionais com organismos a nível internacional, associar outros eventos ou comemorações relacionados e incentivar a participação de outras entidades e representantes da comunidade artística e científica no programa das comemorações.

O despacho de Graça Fonseca que cria o grupo de trabalho, publicado nesta quarta-feira em Diário da República, aponta Amália Rodrigues como “uma referência incontornável da cultura portuguesa”, que “marcou a História do Fado pela autenticidade e inovação, desde o interesse pela poesia que a levou à interpretação de grandes poetas portugueses, como à introdução de novas posturas e indumentárias que viriam a transformar-se em verdadeiras convenções performativas”.

De igual modo, segundo a ministra da Cultura, “a excecionalidade de Amália deve-se às suas interpretações no teatro e no cinema, pelas inúmeras gravações discográficas e por uma carreira repleta de êxitos e de tournées um pouco por todo o mundo”.

Nascida a 1 de julho de 1920, Amália Rodrigues regressou a Lisboa na adolescência, após viver alguns anos na Beira Baixa, e impôs a sua voz como um dos símbolos de Portugal. Morreu a 6 de outubro de 1999, com 79 anos, e encontra-se sepultada no Panteão Nacional.