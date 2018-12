Governo da Madeira altera encargos relativo a depósito de inertes

O governo da Madeira procedeu a uma alteração no escalonamento dos encargos financeiros referentes à obra de optimização da frente de protecção marítima do depósito de inertes criada a nascente do cais da cidade do Funchal, de acordo com uma portaria publicada em jornal oficial.

Esta alteração diz respeito a um contrato-programa celebrado entre o executivo regional e a administração dos Portos da Madeira.

Com esta modificação no contrato-programa, com um valor de 7,5 milhões de euros, leva a que esteja previsto um encargo financeiro de 840 mil euros em 2018.

Para 2019 estão previstos 2,7 milhões de euros, enquanto que em 2020 e 2021 esse valor fica nos 2,8 milhões de euros e nos 1 milhão de euros.