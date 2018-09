Governo da Madeira confirma reforço de verbas para promoção turística

O conselho de governo aprovou a celebração do contrato de concessão de transporte público à horários do Funchal e ainda um reforço das verbas para a promoção turística da Madeira.

O contrato de concessão vai determinar a compensação financeira a conceder e os seus efeitos. O conselho de goberno aprovou ainda a minuta do respectivo contrato de concessão.

A Associação de Promoção da Madeira vai beneficiar e de um reforço em 700 mil euros para a promoção turística e a notoriedade do destino no exterior.

O conselho de governo aprovou ainda a expropriação de cinco parcelas de terreno para as obras de ‘Estabilização da Margem Esquerda da Ribeira do Junçal’, onde está implantada a E.R.110 e para a ‘Construção do Novo Hospital do Funchal’ no valor de 126 mil euros.

Foi ainda aprovado o prolongamento por mais um ano, a contar de 16 de setembro de 2018, a suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Machico.

A Banda Municipal do Funchal ‘Artistas Funchalenses’ beneficiou de um protocolo de desenvolvimento e cooperação, para realizar quatro concertos de música filarmónica no concelho do Funchal, em 2018, avaliado em 5 mil euros.

Foi atribuído a Sten Lennquist, da Universidade de Linkoping, da Suécia, Professor Emérito de Cirurgia, a insígnia autonómica de distinção, pelo contributo que tem dado para a evolução do Serviço Regional de Saúde, na educação em matéria de resposta em situações excepcionais.

O conselho de governo autorizou ainda a cedência para alojamento da Casa de Abrigo do Pico das Pedras.

A reunião aprovou ainda o Relatório de Execução do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira – PIDDAR 2017.