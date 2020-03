Governo da Madeira dá aval de 340 mil euros para empréstimo do CELFF

O Governo da Madeira decidiu dar um aval ao Centro de Estudos, Línguas e Formação do Funchal (CELFF), entidade concessionária da exploração da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, para garantir uma operação de crédito junto do Novo Banco de 340 mil euros, que tem como intuito de adiantar verbas a receber dos subsídios do Fundo Social Europeu, de acordo com resolução publicada em jornal oficial.

A mesma resolução diz que se mantém a taxa de aval em 0,50% ao ano.

Esta opção é justificada pelo executivo pela importância da formação prestada em termos de serviços hoteleiros que “diferencia fortemente” a qualidade do serviço prestado nos hotéis da região autónoma.

“Considerando que o CELFF, S.A está com dificuldades de tesouraria não tendo disponibilidade, atempadamente,

para pagar o empréstimo sem ter recebido a totalidade das verbas do Fundo Social Europeu, no prazo inicialmente previsto”, refere a resolução.

O CELFF pretende ainda prolongar o prazo do financiamento bancário de 28 de fevereiro para 20 de junho.