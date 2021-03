Governo da Madeira favorável à renovação do Estado de Emergência

A presidência do Governo da Madeira, dirigido por Miguel Albuquerque, deu um parecer favorável a mais uma nova renovação do Estado de Emergência.

O parecer surge depois de solicitada pela presidência da Assembleia Legislativa da República ao pedido de autorização do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para renovação da declaração do Estado de Emergência.

O presidente da República solicitou uma renovação do Estado de Emergência até 15 de abril. Marcelo Rebelo de Sousa considera que apesar da situação epidemiológica da covid-19 estar a evoluir favoravelmente, “fruto das medidas tomadas ao abrigo do estado de emergência, e em linha com o faseamento do plano de desconfinamento”, é preciso acautelar os passos a dar no futuro próximo, “entende‑se haver razões para manter o estado de emergência por mais 15 dias”.

A Assembleia da República discute e vota esta quinta-feira uma nova renovação do Estado de Emergência.