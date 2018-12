Governo da Madeira fecha contrato-programa com ARDITI para desenvolvimento da ciência e tecnologia

O Governo da Madeira decidiu celebrar um contrato-programa com a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia, e Inovação (ARDITI) no sentido de dotar esta entidades de um fundo para apoio a projectos nas áreas da ciência e tecnologia.

Este apoio terá um custo de 140 mil euros para o executivo madeirense. A verba vai permitir que a ARDITI através deste fundo, apoie projecto de ciência e tecnologia, que estejam integrados no Sistema Regional de Desenvolvimento da Investigação, Desenvolvimento, e Inovação.

O Conselho de Governo decidiu ainda celebrar mais 22 contratos-programa, no valor de 274 mil euros, no âmbito do Plano Regional de Apoio ao Desporto referente a 2017/2018, e ainda mais 5 contratos-programas, de 49 mil euros, para 2018/2019.