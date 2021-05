Governo da Madeira mostra satisfação com requisição civil dos inspetores do SEF

O Governo da Madeira mostrou-se satisfeito e diz concordar com a decisão do Governo da República de avançar para a requisição civil dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) nos aeroportos, na sequência da greve marcada para junho por um dos sindicatos daquele organismo.

O Governo Regional sublinha que o presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque vê com “agrado, a sua reivindicação ser atendida, esperando agora que essa requisição se aplique de maneira a garantir a retoma turística que a Região e que os empresários tanto anseiam e confiam”.

O executivo madeirense referiu que durante a cerimónia de celebração do Dia do Empresário, o presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, já tinha mostrado a sua preocupação com a greve do SEF e “anunciou que tinha escrito ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, para pedir que obstaculizasse legalmente a iniciativa sindical”.

Nessa ocasião o governante tinha alertado que o turismo madeirense vivia uma situação “muito complicada, devido à pandemia, mas que os próximos tempos são de esperança e confiança”, devido à reabertura de mercados como o do Reino Unido.

“Desta forma, a greve, a acontecer, iria prejudicar, e muito, o destino Madeira”, reforça o executivo madeirense.