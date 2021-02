Governo da Madeira passa a decidir manutenção ou alívio de medidas contra a covid-19 semanalmente

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou que as medidas contra a covid-19 vão manter-se até à páscoa, mas que será feita uma reavaliação semanalmente. Se existirem condições será feito um alívio das restrições, assegurou o governante.

“As medidas vão ser tomar medias à semana. Consoante a situação pandémica, de quinta-feira em quinta-feira vamos decidir se mantemos ou aliviamos consoante o número de casos. Compreendo a questão do desporto, do take-away. A prioridade deve ser conter a pandemia. A prioridade é a saúde. Não vamos alterar nada para a semana, com excepção do recolher obrigatório. na próxima semana vamos reavaliar”, disse Albuquerque.

O governante sublinhou que nesta altura a Madeira tem a economia a funcionar mas alertou que a região não pode brincar. “Vamos manter a contenção da pandemia. Vamos fazer essa avaliação à semana. O conjunto de medidas em vigor é para manter até à páscoa, mas as medidas serão reavaliadas todas as semanas”, afirmou.